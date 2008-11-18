Корвет ”Тернопіль” бере участь в операції НАТО ”Активні зусилля”

Київ. 18 листопада. УНІАН. Корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Тернопіль” бере участь в бойовому патрулюванні в рамках антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, корвет ”Тернопіль” сьогодні увійшов в оперативне підпорядкування командувача військово-морської компоненти Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь” та під прапором Альянсу вийшов з грецької військово-морської бази Суда-Бей і взяв курс у визначений район Середземного моря.

У базі Суда-Бей екіпаж “Тернополя” пройшов триденну підготовку. Експерти Північноатлантичного альянсу позитивно оцінили рівень теоретичних знань та практичного досвіду українських військових моряків.

Під час патрулювання екіпаж українського корабля, яким командує капітан 3-го рангу Роман П’ЯТНИЦЬКИЙ, здійснюватиме опитування та оглядові операції цивільних суден за стандартами НАТО. Дані, зібрані українськими військовими моряками, будуть надіслані у Морський оперативний центр у Неаполі та у Центр судноплавства НАТО, що у Нортвуді (Велика Британія), та враховані при складанні загальної картини щодо обстановки із судноплавством у Середземному морі.

Як передбачається, під час бойового чергування корвет “Тернопіль” кілька разів повертатиметься до бази Суда-Бей для поповнення запасів продовольства та палива.

Участь українського корабля в антитерористичній операції “Активні зусилля” завершиться у першій декаді грудня.