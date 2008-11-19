В ЄС не стане ”акра”

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС пропонує вилучити “акр” з переліку одиниць виміру ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній позиції Ради, схваленій 18 листопада перед підготовкою до схвалення у другому читанні в Європарламенті проекту змін до Директиви щодо одиниць виміру, що застосовуються в ЄС.

Відповідно до виробленої позиції, міністри вважають за можливе продовжити дозвіл на використання таких одиниць виміру, як пінта, миля та трійська унція у Великобританії та Ірландії, а також встановити необмежений термін для використання одиниць виміру, зо використовуються в третіх країнах, що є важливим для торгівлі з партнерами, які використовують інші одиниці виміру, ніж в ЄС (наприклад, галлони у США - УНІАН).

Спільна позиція передбачає також запровадження трьох нових одиниць виміру: один катал, як одиниця каталітичної активності (використовується в медицині та біохімії – УНІАН), один радіан як одиниця виміру плоских кутів та один стерадіан, як одиниця просторових кутів (використовуються в геометрії та фізиці).

Після затвердження Європарламентом очікується, що нові пропозиції мають набрати силу з 1 січня 2010 року.