Митниця інтегрується в ЄС

Київ. 19 листопада. УНІАН. Україна може отримати статус спостерігача в робочих органах Європейських митних Конвенцій.

Як повідомляє прес-служба Державної митної служби України, 17 листопада в Брюсселі відбулось спільне засідання робочих органів Конвенцій про спрощення формальностей у торгівлі товарами та про спільну транзитну процедуру.

Напередодні засідання Держмитслужбою було вжито низку заходів щодо включення до порядку денного питання надання Україні статусу спостерігача в робочих групах ЄС-ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі) та ЕМГ (Електронної Митної Групи) - НКТС (Нової комп’ютеризованої транзитної системи), а також щодо забезпечення його позитивного розгляду.

За наявною в Держмитслужбі інформацією під час проведення згаданого засідання було прийнято позитивне рішення щодо надання Україні статусу спостерігача в робочих органах цих Конвенцій, після чого відповідні документи Європейська Комісія направить до Ради Європейського Союзу для здійснення необхідних подальших процедур. Статус спостерігача є половиною шляху до набуття повноправного членства в європейських митних конвенціях, що дозволить Україні реалізувати угоди про обмін попередньою митною інформацією з країнами - членами ЄС.