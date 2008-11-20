ЄК запропонувала Арктичну політику

Брюссель. 20 листопада. УНІАН. Єврокомісія пропонує створити спільну Арктичну політику.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та комісар з питань рибальства і морських справ Джо БОРГ.

“Арктика є одним з основних компонентів екосистеми Землі. При цьому кліматичні зміни тут помітніше, ніж в будь-якому іншому регіоні Землі”, - заявила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Ми не можемо залишатися спокійними перед тривожними сигналами для Арктики, пов’язаними з використанням її ресурсів”, - додав Дж.БОРГ.

Комісари повідомили, що схвалене сьогодні Єврокомісією комюніке до Європарламенту та Ради ЄС “Європейський Союз та Арктичний регіон” визначає три основних політичних мети: захист Арктичного регіону та його населення, сприяння стабільному використанню його ресурсів, сприяння посиленню багатосторонньому управлінню Арктикою.

Єврокомісія зазначає, що до складу ЄС входять три арктичні країни, крім того, ще дві країни – Норвегія та Ісландія – входять до Європейської економічної зони. Єврокомісія також наголошує на необхідності розвивати співпрацю для покращення захисту Арктики зі стратегічними партнерами – ЄС, США та Канадою.

“Ми розуміємо, що експлуатація природних ресурсів вже відбувається в деяких місцях і може бути вигідною, але враховуючи екологічну вразливість, така експлуатація має бути стабільною і з дуже високими екологічними стандартами”, - зазначила з цього приводу комісар ЄС Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Комісар також наголосила на тому, що Єврокомісія виступає виключно за мирне розв’язання всіх можливих проблемних питань, пов’язаних з використанням ресурсів Арктики.