НАТО цінує українських військових

Київ. 20 листопада. УНІАН. Організація Північноатлантичного договору високо цінує участь Збройних сил України в операціях НАТО і сподівається на продовження такої співпраці у майбутньому.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на цьому наголосив верховний головнокомандувач Стратегічним командуванням НАТО з операцій генерал Джон КРЕДДОК під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил України генералом армії України Сергієм КИРИЧЕНКОМ, що відбулась у Брюсселі.

Під час зустрічі С.КИРИЧЕНКО зазначив, що участь підрозділів ЗСУ в операціях під проводом Альянсу сприяє підготовці частин і з’єднань української армії, їх злагодженості та набуттю сучасних стандартів діяти спільно з підрозділами інших держав.

У цьому зв’язку С.КИРИЧЕНКО поінформував Дж.КРЕДДОКА про збільшення чисельності українського миротворчого персоналу у Міжнародних силах сприяння безпеці у Ісламській Республіці Афганістан та Тренувальній місії НАТО в Іраку, а також про початок виконання оперативних завдань корветом “Тернопіль” в рамках участі в операції НАТО “Активні зусилля”.

“Ми високо цінуємо участь України в операціях під проводом Альянсу і сподіваємося на продовження такої співпраці в майбутньому. Сьогодні Україна є єдиною державою-партнером, яка бере участь в усіх операціях Альянсу. Все це є свідченням того, що Україна є активним контрибутором у безпеку Євроатлантичного простору ”, - зазначив генерал Джон КРЕДДОК.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 листопада українська військова делегація бере участь у засіданнях Військового комітету євроатлантичного співробітництва і Комітету Україна-НАТО на рівні начальників генеральних штабів збройних сил країн-членів Альянсу і партнерів.