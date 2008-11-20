Тимошенко поїхала до Швеції

Київ. 20 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним офіційним візитом до Швеції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері Ю.ТИМОШЕНКО в Стокгольмі зустрінеться у форматі вечері з керівниками провідних шведських компаній та банків за участю міністра закордонних справ Швеції Карла БІЛЬДТА.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з королем Швеції КАРЛОМ XVI ГУСТАВОМ, після чого дасть інтерв`ю провідним шведським виданням «Дагенс Нюхетер» і «Свенська Дагбладет».

Також прем`єр-міністр України планує провести зустріч з головою шведського парламенту (риксдагу) Пером ВЕСТЕРБЕРГОМ, прем`єр-міністром Швеції Фредеріком РАЙНФЕЛЬДТОМ у вузькому колі, після чого буде підписаний ряд двосторонніх документів, зокрема, міжурядовий меморандум про співпрацю в галузі енергетики та енергозбереження, а також меморандум між Міністерством охорони довкілля України і шведським Агентством з охорони довкілля про співпрацю в галузі охорони навколишнього середовища.

Після цього відбудеться зустріч прем`єр-міністрів обох країн у розширеному складі у форматі ланчу.

В обід прем`єр-міністри обох країн планують дати прес-конференцію в будинку уряду Швеції.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю телеканалу SVТ. Також прем`єр-міністр України планує відвідати штаб-квартиру телекомунікаційного концерну «Еріксон», де керівництво концерну презентує інвестиційні проекти для України.

У поїздці прем`єр-міністра України супроводжують віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністри економіки, палива та енергетики і охорони довкілля Богдан ДАНИЛИШИН, Юрій ПРОДАН і Георгій ФІЛІПЧУК.

У п`ятницю ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.