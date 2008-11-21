ЄП хоче посилення космічної політики

Брюссель. 21 листопада. УНІАН. Європарламент виступає за посилення Європейської космічної політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій Європарламентом на засіданні 20 листопада у Страсбурзі.

“За” проголосували 443 депутати, проти – 65, утрималися –16.

У резолюції депутати, зокрема, закликали Єврокомісію та Раду ЄС запропонувати конкретні кроки для проведення спільної європейської космічної політики.

На думку депутатів, основними чотирма галузями мають стати космос та кліматичні зміни, внесок космічної політики в Лісабонську стратегію, космос та безпека, а також експлуатація космосу, включаючи присутність у космосі людей.

Депутати наголосили на виключному внеску космічних програм у збирання важливих даних для досліджень в сфері кліматичних змін, а також висловилися за необхідність створення спільної концепції та довготермінового стратегічного планування експлуатації космосу людьми та роботами, включаючи можливість здійснення експедиції за участю людей на Марс.

Депутати також запропонували у бюджеті ЄС створити спеціальний рядок для проведення Європейської космічної політики для того, щоб успішніше конкурувати з США, Росією та Індією в питаннях освоєння космосу.