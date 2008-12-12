Лідери ЄС схвалили план стимулювання економіки

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Лідери ЄС підтримали план стимулювання економіки на рівні близько 1,5% ВВП в 2009 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр Великобританії Гордон БРАУН.

«Ми сьогодні одностайно підтримали амбіційний план стимулювання економіки на рівні близько 1,5% ВВП, або близько 200 млрд. євро», - сказав він.

Британський прем`єр зазначив, що заходи зі стимулювання економіки в 2009 році передбачатимуть зменшення податкового навантаження, скорочення бюджетних видатків, а також кредитування приватного сектору, та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.

«Це наша відповідь тим, хто казав: ви нічого не робите, це наша відповідь тим, хто казав: дайте рецесії розвиватисія так, як вона розвивається», - сказав Г.БРАУН.

Британський прем`єр зазначив, що протягом останніх тижнів ніхто в Європі не вірив, що лідерам країн-членів вдасться домовитися хоча б про 1% підтримки.

«Європа повністю об`єднана», - наголосив він.

Прем`єр також зазначив, що ці заходи Євросоюзу будуть скоординовані з відповідними заходами, що здійснюються в США для того, щоб світ мав спільну відповідь на поточну фінансову кризу.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Єврокомісія запропонувала план стимулювання економіки на рівні 1,5% річного ВВП, або близько 200 млрд. євро протягом наступного року. Згідно з пропозиціями Єврокомісії, ці гроші мають піти на кредитування бізнесу та полегшення фіскального навантаження на нього.