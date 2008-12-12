Саркозі хоче бачити Європу більш амбітною

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що Європа має бути більш амбітною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Потрібно, щоб ми мали великі амбіції, а не маленькі. Маленькі ніхто не зрозуміє», - заявив він.

При цьому французький Президент висловив переконання в тому, що великі амбіції дають можливість досягати кращого результату.

«Тільки маючи великі амбіції можна подолати окремі маленькі егоїстичні інтереси», - сказав Н.САРКОЗІ.

Він також висловив переконання в тому, що Європа має бути більш активною та мобільною у своїх діях.

«Менше формалізму, менше снобізму в акредитації, в баджах, а більше амбіцій», - наголосив французький Президент.