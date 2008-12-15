60% українців виступають проти приєднання до НАТО

Київ. 15 грудня. УНІАН. 59,6% населення України є проти вступу держави в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати всеукраїнського соціологічного дослідження були презентовані сьогодні у Києві Інститутом трансформації суспільства.

Дослідження проводилося на замовлення Міністерства закордонних справ соціологічним консорціумом, до складу якого увійшли представники науково-дослідних, експертних та університетських соціологічних центрів з різних регіонів України під керівництвом директора Інституту трансформації суспільства Олега СОСКІНА.

Як показали результати дослідження, у свою чергу вступ України в Альянс підтримують 30% громадян, водночас для 10,2% українців на це питання було важко відповісти.

За свідченням соціологів, громадська думка стосовно підтримки чи не підтримки вступу України в НАТО не є достатньо сформованою. Є значна частина громадян, які ще не визначилися зі своїм рішенням щодо цього.

Водночас, підтримка вступу в НАТО має чітко виражену регіональну особливість – із просуванням від західного регіону до східного рівень підтримки суттєво зменшується.

Також більше схильні підтримувати вступ країни в Альянс молоді люди – на відміну від представників старшого покоління.

Серед груп за сферами зайнятості позитивне ставлення до НАТО демонструють студенти і працівники державних та бюджетних установ – 35-37%. Порівняно низьку підтримку виявляють пенсіонери і домогосподарки.

Разом з цим, більш забезпечені (за самооцінкою власного матеріального стану) респонденти більш схильні підтримувати вступ в НАТО порівняно з людьми, менше матеріально забезпеченими.

Також соціологи зазначають, що ті, хто вважають своєю рідною мовою українську, демонструють вищу підтримку інтеграції в НАТО (42%) порівняно з тими, хто рідною вважають російську мову (11%).

К контексті партійних уподобань, більшу підтримку в ступу в НАТО виявляють прихильники НУ-НС (68,4%) та БЮТ (51%), меншу підтримку – представники Компартії (3,6%) і Партії регіонів (8,2%).

При цьому експерти констатують, до підтримка вступу в Європейський Союз серед українців є більш високою – 56%.

Дослідження проводилося 13-24 листопада 2008 року методом інтерв’ю. Загалом було опитано 2000 респондентів, що є громадянами України віком від 18 років і старші.