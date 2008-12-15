ЄБРР готовий співпрацювати з владою Закарпаття

Ужгород. 15 грудня. УНІАН. Представник Європейського банку реконструкції та розвитку заявив про готовність банку співпрацювати із владою Закарпатської області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулась зустріч представника ЄБРР в Україні Гжегожа ГАЙДИ з начальником Головного управління економіки Закарпатської облдержадміністрації Віктором ПОГОРЄЛОВИМ, начальником Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Ернестом НУСЕРОМ, керівниками районів Закарпаття.

Метою зустрічі було з’ясування критеріїв та процедур, якими користується ЄБРР, для підтримки проектів. Присутні, зокрема, обговорювали можливість залучення інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку для прискорення реалізації концепції поводження з твердими побутовими відходами, будівництва сучасних полігонів.

Як повідомив Г.ГАЙДА, основними напрямками діяльності банку є підтримка промисловості, фінансових установ, інфраструктури. За його словами, банк може надати гранти на втілення проектів, однак необхідно, щоб вони відповідали базовим критеріям.

«Мається на увазі те, що проекти мають бути достатньо обґрунтованими, відповідати європейським вимогам охорони довкілля тощо. Ми готові допомогти вам у цьому», — сказав представник ЄБРР.

Він також повідомив, що мінімальний розмір фінансування проекту становить 10 млн. євро, мінімальна кількість населення міста, якому можуть бути надані кошти на фінансування проекту, - 200 тисяч.

За словами Г.ГАЙДИ, ЄБРР готовий до співпраці. «Ми можемо надавати позики терміном до 15-ти років. Навіть в умовах фінансової кризи», — наголосив представник банку.