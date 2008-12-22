Король Бельгії прийняв відставку уряду

Брюссель. 22 грудня. УНІАН. Король Бельгії Альберт ІІ-й погодився з відставкою уряду Іва ЛЕТЕРМА.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні з Королевського палацу.

Зараз в Бедбгії розпочалися консультації щодо складу нового уряду, якій на переконання більшості бельгійських політиків має працювати до червня 2009 року, коли відбудуться нові парламентські вибори.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня уряд Бельгії подав у відставку через оприлюднені в той же день підозри щодо тиску урядовців на суди в справі відносно банківської групи Fortis.