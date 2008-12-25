Папа Римський відслужив Різдвяну літургію

Київ. 25 грудня. УНІАН. Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVI в урочистій Різдвяній літургії, яку він відслужив сьогодні в головній католицькій базиліці - соборі Святого Петра - закликав до відновлення миру на Близькому Сході, до милосердя та солідарності.

”Бог - там, де люди відмовляються від насильства, - наголосив понтифік, - саме цим людям Господь дарує мир”.

Як передає ІТАР-ТАСС, Римський первосвященик підтримав усіх знедолених дітей – дітей вулиці, дітей-солдатів, дітей-жертв сексуальних домагань, ”зокрема у формі порнографії”. Папа вигукнув: ”Тільки якщо зміняться люди, зміниться світ!”.

Разом з Папою римський месу служили впливові члени Римської курії, католицькі кардинали, архієпископи та єпископи.

Тексти Священного Писання під час меси читали різними мовами: італійською, латиною, французькою, іспанською, хінді, німецькою, португальською та евондо.