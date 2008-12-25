Саркозі очікують в Україні

Київ. 25 грудня. УНІАН. Україна і Франція опрацьовують можливість візиту президента Франції Ніколя САРКОЗІ в Україну на початку наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на підсумковій прес-конференції.

Міністр повідомив, що візит Н.САРКОЗІ мав відбутися ще цього року, але через велику завантаженість у зв’язку з головуванням Франції в Європейському Союзі візит не відбувся. «Ми вже зараз опрацьовуємо можливість цього візиту в найближчі два-три місяці 2009 року», - сказав він.

В.ОГРИЗКО повідомив, що зараз проводяться переговори про визначення конкретної дати візиту. «Загальна згода французької сторони залишається, зараз йдеться про технічне визначення параметрів», - додав він.