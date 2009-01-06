Польща і Чехія почали суттєво недоотримувати російський газ

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Польща та Чехія суттєво недоотримують російський газ.

Як повідомляє сьогодні польська нафтогазова компаня PGNiG, станом на 10 ранку надходження газу через Україну у пункту Дроздовичі скоротилося до 15% від запланованого обсягу.

Сьогодні ж, за інформацією агентства AFP, речник основного газового оператора Чехії Мартін ЧАЛУПСЬКІ повідомив на прес-конференції про скорочення обсягів постачання роісйського газу через Україну на 75%.

Як повідомляв УНІАН, Росія 5 січня ввечері прийняла рішення скоротити обсяг постачання газу через Україну на 65,3 млн. куб. м на добу – до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інормацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорваті та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%.