Путін вважає, що Україна хоче паразитувати на транзиті газу

Київ. 11 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН вважає, що Україна бажає паразитувати на транзиті газу до Європи. Про це він заявив в інтерв`ю німецькому телеканалу АРД, яке вийде в ефір 14 січня, передає РІА «Новости».

«Що стосується України, то, на жаль, ситуація сьогоднішнього дня наклалася не тільки на бажання паразитувати на своєму транзитному положенні, але й наклалася на внутрішню політичну кризу», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, багато людей в період «помаранчевої революції» думали, що житимуть краще, позбавляться корупції і країна перейде до нормальних ринкових відносин, а інститути демократії тільки зміцнюватимуться.

«Сьогодні багато людей розчаровані. Колишні лідери «помаранчевої революції» не виправдали їхніх надій, а, навпаки, зловжили їхньою довірою. Політична боротьба виражається зіткненням між кланами і цілями є не зміцнення демократії і будівництво ринкових відносин, а задоволення особистих амбіцій і отримання доступу до фінансових потоків, одним з яких є російський газ», - підкреслив прем`єр-міністр Росії.

Він вважає, що способом відійти від цього стану є диверсифікація потоків, транспортних можливостей і постачання від виробників в Росії до споживачів у Європі.

«Потрібно ці транзитні країни позбавити ілюзій, потрібно дівчину позбавити ілюзії - у женихів є вибір», - сказав В.ПУТІН.