РФ має повідомлення, що Київ підписав газовий протокол без зауважень

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Російська сторона отримала повідомлення про те, що офіційний Київ перепідписав протокол про моніторинг транзиту газу без згадувань декларації до протоколу, і сподівається швидко відновити транзит

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні під час телефонної конференції прес-секретар прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

«Ми отримали інформацію з Києва, що протокол був перепідписаний без будь-яких згадувань про декларацію. Ми сподіваємося, що це так і є», - сказав він.

Прес-секретар російського прем`єра зазначив, що постачання газу до Європи може бути відновлено одразу після підтвердження цієї інформації.

Разом з тим, Д.ПЄСКОВ зауважив, що за інформацією, яку має Москва, протокол був перепідписаний на більш низькому, ніж попередній, рівень – на рівні віце-прем`єр-міністра та заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

«Це виглядає дивним. Ми пам`ятаємо, що існуюча транзитна угода від 2007 року, підписана тодішнім заступником голова «Нафтогазу» Ігорем ВОРОНІНИМ, була поставлена під сумнів нинішнім урядом України й оскаржена в суді», - сказав прес-секретар російського прем`єра.

Він не виключив при цьому, що, знизивши рівень підписантів протоколу, Київ «намагається проводити якусь свою гру».