На ринкову ціну на газ Україна відповість такою ж ціною на транзит

Київ. 13 січня. УНІАН. Україна буде змушена встановити ринкову ціну за транзит газу, якщо Росія відмовиться від конструктивних переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО назвав неприйнятною ціну 1,6-1,8 дол., яка сьогодні пропонується Україні за транзит російського газу. Він зауважив, в Європі ці суми на сьогодні коливаються від 4 до 13 доларів. «Є транзит 9 (дол.), вибачте, що я називаю такі неловкі цифри, є транзит 11, є транзит 13. Тут є де шукати компроміс», - сказав Президент. На його переконання, хоча це і не просте питання, тут необхідно шукати «здоровий економічний компроміс», і не заважати фахівцям політикою.

«Найбільше сьогодні потрібно для цих переговорів - це відкинути політичні емоції і припинити шантаж», - сказав В.ЮЩЕНКО.