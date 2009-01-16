Ющенко обговорив з прем`єром Молдови питання газу

Київ. 16 січня. УНІАН. У Києві відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Молдови Зінаїдою ГРЕЧАНОЮ.

Як повідомили УНІН у прес-службі глави Української держави, під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася з поставками російського газу через територію України, та шляхи виходу з газової кризи.

«Мета подібного роду зустрічей одна – нам треба поновити поставки російського газу», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави наголосив, що Україна завжди була і буде надійним виконавцем своїх зобов`язань як країни-транзитера.

Участь у зустрічі взяли секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРІКОЛІЧ.