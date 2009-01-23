Україна співпрацюватиме з ЄС в розробці енергостратегії

Київ. 23 січня. УНІАН. Україна буде співпрацювати з Європейським Союзом в розробці єдиної енергетичної стратегії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на спільній з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Крістіаном ДЯКОНЕСКУ прес-конференції в Києві.

В.ОГРИЗКО зазначив, що дії, які вжила РФ щодо відключення газу до Європи, змушують Україну і ЄС переосмислити енергетичну стратегію. «Інтерес України, як майбутнього члена ЄС, в тому, щоб об’єднати зусилля з Євросоюзом в цьому плані», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він нагадав, що Україна вже давно пропонувала Європі створити єдину енергетичну стратегію. Він зазначив, що після газового конфлікту Україна буде плідно над цим працювати. За словами міністра, це в інтересах і України, і Європейського Союзу, і Румунії.