Уряд Польщі надасть безробітним 100 млн. дол.

Варшава. 23 лютого. УНІАН. Уряд Польщі планує виділити від 300 до 400 млн. злотих (близько 100 млн. доларів) на допомогу громадянам, які втратили роботу і не можуть виплачувати взяті ними іпотечні кредити.

Як пише щоденна газета Polska, запровадження такої допомоги пообіцяв на минулому тижні глава уряду та лідер ліберальної партії «Громадянська платформа» (РО) Дональд ТУСК, а голова парламентської фракції партії Збігнєв ХЛЄБОВСЬКИЙ розповів про умови, на яких ця допомога може надаватись.

З.ХЛЄБОВСЬКИЙ заявив, що відповідний законопроект може бути підготовлений упродовж найближчого місяця, але підкреслив, що отримати її буде не дуже просто.

По перше, необхідно документально довести втрату роботу й заздалегідь повідомити банк про свої фінансові проблеми.

Отримати допомогу зможуть поляки, які сплачують порівняно недорогі квартири – площею до 70 кв. м.

«Допомогою однозначно не зможуть скористатися багаті власники віл чи великих апартаментів», - сказав З.ХЛЄБОВСЬКИЙ.

Уряд, за даними газети, поки не вирішив, чи допомога надаватиметься у вигляді незворотної дотації чи буде позичкою.

Polska зауважує, що допомогу можна буде отримати незалежно від місця проживання.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість поляків за іпотечними кредитами на кінець минулого року становила близько 55 млрд. доларів, що складає 65% загального боргу фізичних осіб перед банками в Польщі.

У лютому кількість осіб, які несвоєчасно сплачуть іпотечні кредити, зросла більш як удвічі - до 5,4% з 2,4%.

Кількість проблемних іпотечних кредитів у Польщі зростає через знецінення національної валюти до валют, в яких видавалось 70% таких кредитів, та через зменшення заробітків та ріст безробіття у зв’язку зі світовою економічною кризою.

Експерти прогнозують у поточному році зростання ВВП Польщі на 0 або 2%, порівняно з 4,8% в минулому році, та збільшення безробіття до 13% з менш як 9% торік.