В ЄС збільшать виплати з фондів гарантування вкладів

Брюссель. 26 лютого. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС збільшила виплати з фонду гарантування вкладів та прискорила їх перерахування.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалене сьогодні на засіданні Ради.

Згідно з ухваленим рішенням, передбачається з 30 червня встановити рівень відшкодування в 50 тис. євро і довести розмір гарантованого відшкодування до 100 тис. євро до кінця 2010 року. Нинішній рівень відшкодування становить 20 тис. євро, що вважається неадекватним більшості депозитів в ЄС.

Директивою також передбачено, що виплати з фонду мають здійснюватися максимум на 25-й день з моменту звернення вкладників.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія виступила з пропозиціями щодо збільшення виплат з фондів гарантування вкладів населення наприкінці 2008 року. Тоді ж ця пропозиція була підтримана Комітетом з економічних та монетарних справ Європарламенту, однак Комітет пропонував також скоротити термін виплат не до 25-ти, а до 14 днів замість чинних трьох місяців.