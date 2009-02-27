В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС

В ході засідання, міністри, зокрема, планують приділити увагу обговоренню питання щодо надання допомоги автомобільному сектору для подолання кризових явищ в економіці ЄС. Міністри планують схвалити висновки з цього приводу, в яких, зокрема, хочуть закликати Єврокомісію швидко реагувати на виклики сьогодення та представити нові ініціативи для підтримки автомобілебудівного сектору економіки.

Дата проведення: 5-6 березня 2009 року Час початку: 10-00