В італійському Ріміні загинули 32-річна українка та її матір

Брюссель. 13 травня. УНІАН. В італійському Ріміні трагічно загинули 32-річна українка Світлана Неізвестна та її 60-річна матір.

Про це повідомляє сьогодні італійська преса.

За даними італійських ЗМІ, трагедія сталася 4 травня, коли військовослужбовець податкової поліції Італії 35-річний Козімо Челєсте застрелив зі службового пістолета свою дружину-українку та її матір, після чого наклав на себе руки.

ЗМІ повідомляють, що сусіди чули три звуки, схожі на постріли, але не звернули на це належної уваги. Забили тривогу співробітники К.Челєсте після того, як він не з’явився на роботу. Тіла загиблих були знайдені у помешканні, де проживала родина. Мотив трагедії залишається невідомим. Слідчі шукають ймовірні причини в сімейному житті пари, хоча сусіди заявляють про те, що ніколи не чули і не бачили, щоб подружжя сварилося.