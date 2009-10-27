Рада міністрів ЄС скасувала ембарго на продаж зброї Узбекистану
Але ситуація із захистом прав людини викликає стурбованість
Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС скасувала ембарго на постачання зброї до Узбекистану.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради в Люксембургу.
“З метою заохочення влади Узбекистану до подальших значних кроків для посилення верховенства права та захисту прав людини, а також беручи до уваги її зобов’язання, Рада (міністрів ЄС – УНІАН) вирішила не продовжувати обмежувальні заходи”, - зазначається у рішення Ради міністрів.
Разом з тим, у висновках Ради міністрів міститься стурбованість ситуацією із захистом прав людини в країні. Міністри закликали владу Узбекистану звільнити правозахисників, скасувати смертну кару, покращити умови утримання ув’язнених, ратифікувати міжнародні конвенції, які забороняють працю дітей.
Міністри зазначили, що ЄС залишається готовим допомогти Узбекистану у здійсненні необхідних реформ і продовжить уважно спостерігати за ситуацією із захистом прав людини в країні.
Як повідомляв УНІАН, Ембарго на постачання зброї до Узбекистану було запроваджено у 2005 році після кривавих сутичок в Андижані, в яких загинуло щонайменше 187 осіб. Тоді поліція розігнала мітинг протесту проти репресивної політики уряду та бідності в країні.
Напередодні засідання Ради міністрів ЄС правозахисна організація Amnesty International закликала міністрів не скасовувати ембарго до проведення незалежного розслідування подій травня 2005 року.