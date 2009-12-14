У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують провести дебати з представниками Єврокомісії щодо кризи в сільськогосподарському секторі, питання безпеки іграшок, обговорити проекти доповідей щодо мобілізації Європейського фонду вирівнювання наслідків глобалізації та щодо використання макрофінансової допомоги на забезпечення зайнятості населення.

Дата події: 14 грудня 2009 року. Час початку: 17:00.