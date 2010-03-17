До суботи в Україні пройде вібірковий тур ”Євробачення”

Київ. 17 березня. УНІАН. Відбірковий тур українських учасників пісенного конкурсу «Євробачення», який пройде у травні цього року в Норвегії, відбудеться 18-20 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам один з організаторів участі України в конкурсі Валід АРФУШ.

За його словами, за узгодженням з головою оргкомітету з питань участі України в «Євробаченні» Ганною ГЕРМАН було ухвалене рішення про повторне проведення відбіркового туру.

У зв`язку з відсутністю фінансування у Національної телекомпанії України на проведення відбіркового туру організатори звернулися до керівництва «Нового каналу» і студії «Савік Шустер» з проханням про допомогу в організації відбіркового туру.

Перший етап відбіркового туру пройде 18 березня о 10.00 в студії «Савік Шустер». У першому етапі зможуть взяти участь усі бажаючи за умови виконання вимог, які висуваються до учасників конкурсу «Євробачення». За підсумками першого етапу будуть відібрані 20 фіналістів.

Результати першого етапу будуть оголошені у п`ятницю о 23.00 в ефірі програми «Шустер Live». Після цього почнеться SMS-голосування за фіналістів першого етапу відбіркового туру.

У суботу ввечері під час гала-концерту, який транслюватиметься в прямому ефірі низкою українських телеканалів, буде оголошений переможець відбіркового туру, який і стане учасником конкурсу в Норвегії.

21 березня Національна телекомпанія України повинна надати всі необхідні документи про участь українського представника на «Євробаченні» в оргкомітет конкурсу в Осло.

У свою чергу, міністр культури України Михайло КУЛИНЯК повідомив, що співак Василь ЛАЗАРОВИЧ погодився взяти участь у новому відбірковому турі.

Крім того, В.АРФУШ зазначив, що зараз узгоджується формат визначення переможця відбіркового туру. Він висловив сподівання, що переможця визначать як глядачі за допомогою SMS-голосування, так і журі.

Попередньо, до складу журі ввійдуть новий президент Національної телекомпанії України Єгор БЕНКЕНДОРФ, продюсер Ігор ЛІХУТА, міністр культури М.КУЛИНЯК, В.АРФУШ, а також представники музичних телеканалів МTV і OTV.

Вже понад 50 осіб заявили про свій намір взяти участь у відбірковому турі.