E.On погодився відкрити доступ на ринок газу Німеччини

Брюссель. 5 травня. УНІАН. Німецька E.On відкрила доступ на газовий ринок Німеччини іншим компаніям, щоб позбутися штрафів Єврокомісії через зловживання монопольним становищем на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, E.On взяла на себе зобов’язання до жовтня 2010 року звільнити близько 15% спроможності газопроводів Німеччини на пунктах входу в країну.

Крям того, з жовтня 2015 року E.On пообіцяла зменшити свої замовлення на прокаячку газу до 50% спроможності газопроводів мережі NetConnect Germany та до 64% - у власній мережі газопроводів.

Єврокомісія вважає, що взяті компанією E.On зобов’язання, дадуть можливість іншим компаніям бути конкурентоздатними на німецькому ринку.

У повідомленні Єврокомісії зазначається також, що у випадку, якщо E.On порушить свої зобов’язання, компанія повинна буде сплатити штраф у розмірі до 10% від свого річного товарообігу.