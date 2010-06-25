В ПАРЄ стурбовані повідомленнями про обмеження свободи слова

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренате ВОЛЬВЕНД та Майліс РЕПС стурбовані повідомленнями про обмеження свободи слова в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у ї інформаційній записці за результатами візиту до України 1-4 червня цього року, текст якої міститься на сайті Моніторингового комітету ПАРЄ.

“Ми стурбовані зростаючою кількістю обвинувачень в тому, що влада обмежує свободи, і демократія відступає в країні”, - зазначається в документі.

Співдоповідачі зазначають, що журналісти повідомили про зростаюче втручання власників телеканалів в редакційну політику, хоча й не помітили намірів прямої цензури чи тиску безпосередньо від представників влади. Крім того, у документі згадується і про заяви журналістів телеканалів “1+1” та СТБ про цензуру в програмах новин, що були зроблені у травні.

Крім того, Р.ВОЛЬВЕНД та М.РЕПС висловили стурбованість роллю голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

“Роль Служби безпеки України та, зокрема, її голови В.ОРОШКОВСЬКОГО, викликає стурбованість”, - написано у записці.

Співдоповідачі нагадують про нещодавню заяву ректора Католицького університету про запит від співробітника СБУ з метою отримання інформації щодо політичної діяльності студентів.

“Більше того, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ нещодавно призначив пана В.ХОРОШКОВСЬКОГО членом Вищої ради юстиції, незважаючи на потенційний конфлікт інтересів, оскільки СБУ відповідальна за розслідування та обвинувачення проти суддів в Україні”, - наголошується у документі.

Р.ВОЛЬВЕНД та М.РЕПС також звернули увагу на той факт, що і Президент України, і представники його адміністрації публічно та в приватних розмовах висловили своє розчарування інцидентом, а також повідомили про початок розслідування інциденту.

“Водночас, засудження дещо підривається політичною роллю, що її відіграє В.ХОРОШКОВСЬКИЙ в цій адміністрації та його нещодавнє призначення на посаду члена Вищої ради юстиції, що викликає в нас стурбованість”, - наголошуються співдоповідачі ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ректор Українського католицького університету Борис ҐУДЗЯК заявив про тиск на нього з боку Служби безпеки України.

Він заявив, що співробітник СБУ під час зустрічі з ним 18 травня цього року підкреслив, що адміністрація університету повинна застерегти студентів: ті, хто візьме участь у протиправній діяльності під час будь-яких акцій протесту, будуть притягнуті до відповідальності перед законом.

Крім того, представник СБУ нібито вимагав в ректора підписати якогось листа, який він мав забрати з собою, на що Б.ГУДЗЯК не погодився.