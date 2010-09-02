У 2-му кварталі ВВП в Європі зріс

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. За попередніми даними, в 2-му кварталі 2010 року ВВП зріс в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 1,0% порівняно з першим кварталом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з другим кварталом 2009 року, ВВП у другому кварталі 2010 року зріс на 1,9% в обох зонах.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2010 року ВВП не зріс в єврозоні та в ЄС-27 на 0,3% порівняно з попереднім кварталом.

В 2009 році ВВП в єврозоні знизився на 4,1%, в ЄС-27 – на 4,2% порівняно з 2008 роком.

З 1 січня 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.