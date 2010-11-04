Депутат ЄП Коваль зверне увагу на порушення під час виборів

Варшава. 4 листопада. УНІАН. Уповноважений Європейським парламентом спостерігач на місцевих виборах в Україні Павел КОВАЛЬ зафіксував порушення демократичних процедур до проведення виборів у неділю, 31 жовтня, а не під час самого голосування.

Про це йдеться в повідомленні асистента євродепутата, переданому УНІАН.

«П.КОВАЛЬ не відзначив у день голосування особливих порушень демократичних процедур. Однак у рапорті для голови Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА П.КОВАЛЬ особливу увагу зверне на порушення, які мали місце до виборів”, - відзначено в повідомлені.

Зокрема, на думку євродепутата, не відповідає демократичним стандартам перенесення на кілька місяців дати виборів, поспішна зміна виборчого законодавства, яка створювала кращі умови для правлячої Партії регіонів та дискрімінувала опозицію.

Крім цього, за даними П.КОВАЛЯ, Центральна виборча комісія ускладнювала старт у виборах опозиційним кандидатам.

Згідно з повідомленням, П.КОВАЛЬ, який представляє у Європарламенті Польщу, в день виборів відвідував виборчі комісії біля Києва. Він також провів зустрічі із главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, представниками опозиції й неурядовими організаціями.

„У розмовах з представниками уряду України вказував на сумніви, які з’явилися перед виборами в Україні, та підкреслював значення цих виборів для іміджу Києва в Європейському союзі”, - відзначено в повідомленні.