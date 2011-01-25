Україна презентувала в Європарламенті Євро-2012

Брюссель. 25 січня. УНІАН. Сьогодні в будівлі Європарламенту в Брюсселі відбулася презентація фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, організована Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, презентація проходила під девізом: «Євро-2012 в Україні: залишилося 500 днів».

Україну на презентації представив Голова державної служби молоді і спорту Равіль САФІУЛЛІН, а також музична група «Man Sound».

У розмові з журналістами після офіційної частини презентації міністр відзначив, що Україна хоче показати світу позитивні зміни.

«Країна змінюється просто на очах, і цього не треба приховувати, про це мають знати всі. Ось тому ми в Європарламенті сьогодні... Я, наскільки знаю, такого роду презентація – це перша», - сказав Р.САФІУЛЛІН.

Він відзначив, що на сьогодні він не бачить проблем, які могли б перешкодити підготовці і проведенню фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.

“Ті проблеми, які були в нас в плані підготовки ще рік тому, сьогодні їх немає. Сьогодні ми можемо твердо говорити, що ми отримали, точніше закріпили право, яке нам було надано в 2007 році”, - зазначив голова держслужби.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чому сьогоднішня презентація проводиться лише українською стороною без участі поляків, Р.САФІУЛЛІН сказав: «Річ у тому, що така сама (презентація – УНІАН) буде і від Польщі. Я впевнений, що потім ми, можливо, і спільно її проведемо».

Голова Держслужби також сказав, що Україна поки що не планує проводити подібного роду презентації в інших європейських інституціях.

«Яка ще може бути євроінституція? Європарламент!», - сказав він.

Україна і Польща спільно організовують проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.