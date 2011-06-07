ЄС і Росія почнуть діалог про міграцію

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Європейський Союз і Росія планують почати діалог про міграцію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

За його словами, початок діалогу має відбутися на саміті Росія-ЄС, який пройде 9-10 червня в російському місті Нижній Новгород.

«Саміт планує почати новий діалог про міграцію», - сказав В.ЧИЖОВ.

За словами посла, проблеми легальної й нелегальної міграції хвилюють обидві сторони. І в цій сфері, зазначив В.ЧИЖОВ, Росія і ЄС можуть обмінюватися досвідом.

Російський посол зазначив, що його країна є, з одного боку, транзитною для багатьох мігрантів, які слідують до ЄС, а з іншого – країною призначення для мігрантів, переважно з пострадянських країн.

При цьому посол нагадав, що ЄС, особливо останнім часом, зіткнувся з проблемою нелегальної міграції з Південної Африки.

За словами В.ЧИЖОВА, перший раунд переговорів у рамках діалогу про міграцію заплановано на 30 червня.