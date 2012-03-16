В GRECO кажуть про спотворення Ківловим слів її Президента

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Слова Президента Групи країн з протидії корупції Ради Європи (GRECO) Маріна МРЧЕЛА щодо декриміналізації статей 364 та 365 Кримінального кодексу України були спотворені депутатом українського парламенту Сергієм КІВАЛОВИМ.

Про це УНІАН повідомив голова відділу Секретаріату GRECO Крістоф СПЕКБАХЕР.

“Слова Президента GRECO п. М..МРЧЕЛА були неправильно процитовані, або неправильно інтерпретовані”, - заявив він в коментарі УНІАН.

Представник GRECO також зазначив, що в інтерв’ю журналу “Тиждень” М.МРЧЕЛА пояснив, що саме він говорив на засіданні Комітету з юридичних питань Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

“Твердження, зроблені паном Сергієм КІВАЛОВИМ в українській пресі, є грубим викривленням того, що я насправді сказав. А саме: звертаючись до Комітету з юридичних справ та прав людини Парламентської Асамблеї Ради Європи 11 березня 2012 року, я послався на звіти GRECO, які зазначають, що у пошуках ефективної відповіді на питання корупції деякі держави-члени дійсно застосовують положення стосовно порушення довіри або зловживання владою”, - зазначив М.МРЧЕЛА в інтерв’ю журналу “Тиждень”.

“Статті 364 та 365 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за зловживання та перевищення службових повноважень, не були предметом цього оцінювання і, відповідно, не досліджувалися GRECO”, - підкреслив Президент GRECO.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня С.КІВАЛОВ заявив, що голова GRECO М.МРЧЕЛА заявив про недоцільність декриміналізації зловживання і перевищення влади або службових повноважень в Україні. На його думку, наявність складів зазначених злочинів у кримінальному законодавстві України є важливою гарантією протидії корупції і повинна такою залишатися.