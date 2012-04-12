Україна і Литва підписали двосторонні документи

Вільнюс. 12 квітня. УНІАН. Україна і Литва підписали низку двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після завершення двосторонніх українсько-литовських переговорів у розширеному складі в рамках зустрічі прем`єр-міністрів України і Литовської Республіки Миколи Азарова і Андрюса Кубілюса було підписано Меморандум про співробітництво між Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами України і Державним агентством із залучення інвестицій Литовської Республіки.

Також сторони підписали Програму співробітництва між Міністерством культури України і Міністерством культури Литовської Республіки на 2012-2015 роки.

Крім того, уповноважені представники підписали Меморандум про співробітництво між Державною службою України з питань контролю за наркотиками і Департаментом контролю за наркотиками, тютюном і алкоголем при уряді Литовської Республіки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України М.Азаров перебуває в Литві з офіційним візитом.