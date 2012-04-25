Фюле: ставлення до Тимошенко - болюча пляма
10:27, 25 квітня 2012Новини ЄС
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Коміссар висловив позицію у Twitter`i
Комісар Фюле: Ставлення до Тимошенко не відповідає принципам, на яких побудовані відносини ЄС та України
Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вважає, що ставлення до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не відповідає принципам, на яких побудовані відносини ЄС та України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав сьогодні в своєму Twitter’і.
“Ставлення до Ю.Тимошенко та інших не відповідає принципам та цінностям, на яких базується партнерство ЄС-Україна”, - написав комісар.
“Це видима та болюча пляма”, - додав С.Фюле.
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