Кузьмін побачив політичну складову у справі Тимошенко

Брюссель. 9 травня УНІАН. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін вважає, що проблема кримінального переслідування колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко має юридичну та політичну складові.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Правова складова – у встановленні та юридичній оцінці фаактів... Політична складова – це те, що ми чули від багатьох європейських політиків, в тому числі від (данського адвоката, представника Данського Гельсінської групи з прав людини, який зробив 4 доповіді з оцінки дотримання прав людини при проведенні кримінальних справ проти колишніх урядовців України – УНІАН) Мікаеля Лінгбо, це – політичні оцінки фактів”, - сказав Р.Кузьмін.

Він наголосив, що політичні оцінки, досить часто, робляться на поталу політичним цілям.

Перший заступник Генерального прокурора також заявив, що Ю.Тимошенко протягом усієї своєї комерційної та політичної кар’єри була “одним з найбільших олігархів в Україні”, і контролювала фінансові потоки від торгівлі газом.

При цьому Р.Кузьмін підкреслив, що Ю.Тимошенко тісно співпрацювала з колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком.

Він також знову повторив заяву про те, що Ю.Тимошенко та П.Лазаренко, співпрацюючи, використовували в своїх цілях групу найманих вбивць.

“У нас є дані, прямі заяви про те, що саме П.Лазаренко, який діяв в інтересах компанії Ю.Тимошенко, організовував та фінансував вбивство членів українського параменту, просуваючи кримінальний бізнес. Ці факти стали відомі не вчора, цим фактам достатньо багато років, і за частину з них засуджений П.Лазаренко”, - сказав Р.Кузьмін.

Він також ще раз озвучив позицію щодо того, що кримінальна справа проти Ю.Тимошенко була відкрита ще за часів Президента Віктора Ющенка.

“Ю.Тимошенко – злочинець, і це підтверджується рішенням судів України, і рішення американського та швейцарського суду відносно П.Лазаренка свідчать про те, що Ю.Тимошенко не безгрішна”, - наголосив перший заступник Генерального прокурора України.

“Закликаю, не зводити злочинців у ранг борців за демократію та жертв режиму”, - звернувся Р.Кузьмін наприкінці своєї промови до присутніх на засіданні “круглого столу”.