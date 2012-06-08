Ештон стурбована збройними інцидентами між Вірменією та Азербайджаном

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон стурбована збройним інцидентом між Азербайджаном та Вірменією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві її речника.

“Верховний представник дуже стурбована повідомленнями про серйозні збройні інциденти 4,5 та 6 червня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном та Контактній лінії в контексті Нагорно-Карабаського конфлікту, і глибоко жалкує за загиблими”, - написано у заяві.

Верховний представник ЄС закликала обидві сторони суворо дотримуватися домовленостей про припинення вогню, і демонструвати стриманість, як на кордоні, так і в публічних заявах для попередження подальшої ескалації ситуації, яка протягом кількох останніх місяців погіршилася.

“Ці інциденти висвітлили важливість функціонування механізму розслідування інцидентів, запропонованого ОБЄ. Більше того, вони посилили необхідність прогресу у процесі переговорів”, - наголосив речник К.Ештон.

Верховний представник ЄС також закликала Вірменію та Азербайджан посилити зусилля з досягнення мирного шляху вирішення ситуації.

Протягом останніх кількох днів на кордоні між Вірменією та Азербайджаном сталося кілька збройних інцидентів. З обох сторін є поранені та загиблі.