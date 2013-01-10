В листопаді обсяг роздрібної торгівлі в ЄС зріс на 0,2%

Брюссель. 10 січня. УНІАН. Обсяг роздрібної торгівлі в зоні євро в листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року зріс на 0,1%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – зріс на 0,2%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді 2012 року порівняно з листопадом 2011 року обсяг роздрібної торгівлі знизився на 2,6% у зоні євро і на 1,3% в ЄС-27.

У листопаді 2012 року роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами порівняно з жовтнем 2012 року знизилася на 0,3% у зоні євро і на 0,2% в ЄС-27. Непродовольчий сектор не змінився в зоні євро і зріс на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання роздрібної торгівлі в листопаді-2012 порівняно з жовтнем-2012 було зафіксовано у Фінляндії (2,2%), Румунії (1,9%) і Латвії (1,4%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Люксембурзі (-1,5%), Ірландії та Португалії (по -1,3%).

У листопаді 2012 року порівняно з листопадом 2011 року роздрібна торгівля продовольчими товарами скоротилася на 2,1% у зоні євро і на 1,4% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 3,2% у зоні євро і на 0,9% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Латвії (8,7%), Бельгії (4,5%) та Естонії (4,3%). Найбільше зниження зареєстроване в Іспанії (-9,6%), Словенії (-6,1%), Болгарії та Португалії (по -5,2%).

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з вереснем 2012 року знизився на 0,7% в обох зонах.

Із 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.