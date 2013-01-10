Половина українців підтримують вступ до ЄС

Київ. 10 січня. УНІАН. Майже половина українців (48%) вважає, що Україна має вступити до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені на прес-конференції у Києві дані соціологічного опитування, проведеного спільно Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними опитування, не підтримують вступ України до ЄС 29% респондентів.

Разом з тим входження України до складу Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану підтримують 40% опитаних, проти цього висловились 37%.

Вступ України до НАТО підтримують 15% респондентів, проти - 60%.

Відповідаючи на запитання, яким інтеграційним напрямом має іти Україна: вступати до ЄС або Митного союзу чи не вступати в жодну організацію, 42% опитаних віддали перевагу ЄС, 32% - Митному союзу і ще 10,5% вважають, що Україна взагалі не повинна приєднуватися до цих організацій.

При цьому вибір інтеграційного шляху відрізняється залежно від регіону: на Заході (65%) і в Центрі (50%) респондентів віддають перевагу вступу України до ЄС; на Півдні (50%) та на Сході (48,5%) - вступу до Митного союзу.

Опитування також виявило істотні вікові відмінності у виборі найбажанішого вектора міжнародної інтеграції: чим молодша група респондентів, тим більшою є підтримка європейського напрямку інтеграції. Вступ до ЄС підтримують 52% молоді віком до 30 років, 51% - у віковій групі 30-39 років, 46,5% - у віковій групі 40-49 років, 37% - у віковій групі 50-59 років і 29% - серед людей 60 років і старших.

Вступ до Митного союзу підтримують 23% молоді віком до 30 років, 22% - у віковій групі 30-39 років, 31% - у віковій групі 40-49 років, 36% - у групі 50-59 років і 45% - серед людей 60 років і старше.

Крім того, за даними опитування, населення в абсолютній більшості підтримує умови, які були висунуті Україні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС: умову вдосконалення виборчої системи, впровадження Виборчого кодексу (69%), реформування судової системи (76%), усунення випадків політично мотивованих судових вироків (70%), виконання рішення Європейського суду з прав людини (75%).

При цьому лише 23% вважають, що Україна цілком здатна виконати всі висунуті ЄС вимоги.

Опитування проводилось з 21 по 24 грудня 2012 року. Всього було опитано 2009 респондентів в усіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.