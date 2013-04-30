”Батьківщина” хоче санкцій від ЄС за Тимошенко

Київ. 30 квітня. УНІАН. Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає негайного звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Вітаючи рішення Європейського суду з прав людини, в опозиції називають його об’єктивним, справедливим та неупередженим, таким, який у повному обсязі задовольнив всі скарги Ю.Тимошенко на дії чинної української влади.

В опозиції переконані, що цим рішенням найвища судова європейська інституція вкотре офіційно підтвердила наявність політичних репресій та політв’язнів в Україні. «Рішення суду довело, що Юлія Тимошенко була заарештована та перебувала за ґратами незаконно. Європейський суд з прав людини визнав, що єдиною підставою незаконного арешту та утримання під вартою Юлії Тимошенко стало її політично вмотивоване переслідування, як головного опонента режиму Янукович», - йдеться в заяві.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає від української влади виконати рішення Європейського суду з прав людини у повному обсязі, відповідно до зобов’язань взятих під час саміту «Україна-ЄС», а не обмежуватися лише частковими діями.

«Ми наполягаємо на негайному звільненні Юлії Тимошенко з ув’язнення. Адже Європейський суд з прав людини чітко встановив, що у її випадку було грубо порушено Європейську конвенцію з прав людини. Відтак влада зобов’язана усунути ці порушення та звільнити лідера «Батьківщини». Наголошуємо, українська влада має всі законні юридичні механізми та підстави для того, щоб випустити Юлію Тимошенко на свободу», - йдеться в заяві.

Враховуючи рішення ЄСПЛ, Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає покарати і притягнути до відповідальності всіх посадових осіб, які є замовниками та виконавцями політично вмотивованої розправи над Ю.Тимошенко.

«Звертаємося до Європейського союзу та світової демократичної спільноти з вимогою застосувати персональні санкції, зокрема, проти заступників генерального прокурора України Рената Кузьміна, Лілію Фролову та судді Родіона Кіреєва, як порушників Європейської конвенції з прав людини», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.