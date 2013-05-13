У Швеції відкрилося ”Євробачення-2013”

Київ. 13 травня. УНІАН. У неділю ввечері в театрі опери шведського міста Мальме відкрився музичний конкурс «Євробачення-2013».

Як повідомляє РІА «Новости», офіційна церемонія традиційно розпочалася з проходу усіх делегацій по червоній доріжці. Перед будівлею міського театру опери Мальме з`явилися представники 39 країн, які беруть участь в конкурсі цього року.

Першою перед фанатами і журналістами пройшла торішня переможниця Лорін. Вона з`явилася на червоній доріжці разом зі шведською телеведучою Петрою Меді, яка вестиме конкурс у Мальме.

Автомобілі з учасниками конкурсу під`їжджали до банера з символікою ”Євробачення”, де виконавці і представники делегацій позували фотографам. Потім учасники йшли до будівлі Malmo Opera.

Офіційна частина у Malmo Opera відкрилася виступом оркестру, після чого музикантів на сцені змінили танцюристи. Під аранжування для балету пісні Euphoria вони копіювали рухи Лорін під час її конкурсного номеру.

Зі сцени представників делегацій привітав керівник конкурсу ”Євробачення” Ян Ола Санд, який подякував організаторам і всьому місту за теплий прийом.

Останніми на сцену Malmo Opera вийшли молоді співаки, які виконали попурі популярних сучасних пісень і композицій минулих років.

За прогнозами букмекерів, перше місце посяде співачка з Данії Емілі де Форест. Також серед претендентів на перемогу називають українку Злату Огневич.