Віце-президент Європарламенту Протасевіч відвідує Київ

Брюссель. 30 травня. УНІАН. Віце-президент Європарламенту Яцек Протасевіч (група народних партій, Польща) відвідує Київ для обговорення майбутнього угоди про асоціацію.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у групі народних партій Європарламенту.

Згідно з повідомленням, Я.Протасевіч, зокрема, планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем та прем’єр-міністром Миколою Азаровим.

Крім того, віце-президент Європарламенту візьме участь у конференції “Украна-2013. Порядок денний”.

“Часу до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі залишається все менше. Київ неодноразово заявляв, що серйозно ставиться до вимог Європейського Союзу, необхідних для завершення процесу підписання угоди про асоціацію. Тим не менше для того, аби Київ міг розраховувати на одностайну підтримку країн-членів ЄС, потріюні подальші реформи, в тому числі, у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя, хоча б шляхом звільнення з в’язниці колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко”, - заявив віце-президент Європарламенту напередодні візиту.

Він також висловив сподівання на конструктивну співпрацю влади та опозиції на шляху європейської інтеграції.