ЄС стурбований подіями в Туреччині
І закликає сторони до стриманності
Брюссель. 3 червня. УНІАН. Європейський Союз стурбований останніми подіями в Туреччині.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні низка чиновників ЄС заявила про це у своїх Twitter’ах.
Так, Президент Європарламенту Мартін Шульц висловив думку щодо непропорційного використання поліцією сили.
“Жорстокість, з якою поліція відповіла, є абсолютно непропорційною, і приведе лише до поширення протестів”, - написав Президент Європарламенту.
Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле закликав до стриманості.
“Приєднуюсь до інших у закликах: утримання з усіх сторін, початок діалогу, відновлення свободи медіа”, - написав комісар.
Як повідомляв УНІАН, в останні дні у Туреччині відбуваються масові акції протесту.