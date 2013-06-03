ЄС стурбований подіями в Туреччині

Брюссель. 3 червня. УНІАН. Європейський Союз стурбований останніми подіями в Туреччині.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні низка чиновників ЄС заявила про це у своїх Twitter’ах.

Так, Президент Європарламенту Мартін Шульц висловив думку щодо непропорційного використання поліцією сили.

“Жорстокість, з якою поліція відповіла, є абсолютно непропорційною, і приведе лише до поширення протестів”, - написав Президент Європарламенту.

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле закликав до стриманості.

“Приєднуюсь до інших у закликах: утримання з усіх сторін, початок діалогу, відновлення свободи медіа”, - написав комісар.

Як повідомляв УНІАН, в останні дні у Туреччині відбуваються масові акції протесту.