Співдоповідачі ПАРЄ відвідають Азербайджан

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмант та Жозеф Дебоно Грек планують відвідати Азербайджан 11-13 червня.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Ради Європи.

В рамках візиту співдоповідачі намагатимуться оцінити виконання країною своїх зобов’язань перед Радою Європи.

Передбачається, що співдоповідачі ПАРЄ проведуть зустрічі зі спікером Міллі Меджлісу, міністрами внутрішніх справ та юстиції лідерами парламентських та опозиційних позапарламентських партій, главами Центральної виборчої комісії, Верховного суду, асоціації адвокатів, представниками неурядових громадських організацій та журналістами.