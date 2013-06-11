ЄС може призупинити санкції проти міністра закордонних справ Білорусі

Брюссель. 11 червня. УНІАН. Країни-члени ЄС можуть схвалити рішення про призупинення санкцій проти міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макєя.

Про це повідомляє сьогодні видання The Lithuania Tribune з посиланням на заступника міністра закордонних справ Литви Андріса Кріваса.

“Країни-члени стають дедалі ближчими до згоди у потребі призупинити присутність В.Макєя в переліку осіб, проти яких діють санкції ЄС, якщо ЄС хоче зберегти канали для комунікацій з білоруською владою”, - цитує видання А.Кріваса.

Він додав, що рішення про призупинення санкцій може бути схвалено вже цього місяця, однак буде тимчасовим, і регулярно переглядатиметься.

“Якщо така згода буде досягнута країнами-членами, то ці заходи проти В.Макея будуть призупинені, а не скасовані”, - зазначив чиновник.

Разом з тим він на уточнив, хто представлятиме Білорусь на саміті “Східного партнерства”, який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада цього року.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні до переліку громадян Білорусі, яким заборонено в’їзд до ЄС і чиї активи в ЄС заморожені входить 241 особа, а до переліку компаній, чиї активи заморожені – 28 компаній.