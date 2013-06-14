Здоров`я Тимошенко постійно погіршується

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Дочка колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія заявляє про постійне погіршення здоров`я її матері.

Про це вона сказала сьогодні кореспонденту УНІАН телефоном із данського Борхольма, де брала участь у конференції лібералів Данії.

«Я, як дочка, дуже переживаю за її здоров`я та її життя. Вона вже 20 місяців не виходить на вулицю, не бачить сонячного світла, її здоров`я поступово її залишає. Вона може й не помічає цього, вона - дуже сильна людина й не показує цього, але для нас щодня її перебування там – вирваний день із життя. І незрозуміло, скільки вона ще може протриматися», - сказала Є.Тимошенко.

Вона нагадала, що під час свого останнього візиту професор німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль заявив, що Ю.Тимошенко не зможе повністю одужати й відновитися без інвазивної терапії й, можливо, без операції.

У зв`язку з цим, Є.Тимошенко зазначила, що виступає, зокрема за те, щоб влада дозволила їй поїхати на лікування до Німеччини.

«Ті лікарі, які знаходяться під тиском, вони хоч і піклуються, але все-таки залежні лікарі, тому інвазивна терапія виключена в українській лікарні, тому я з особистих причин, звичайно ж, підтримую гуманітарне рішення», - сказала Є.Тимошенко.

Разом із тим, вона нагадала, що Ю.Тимошенко неодноразово повторювала, що не хоче виїжджати з України і йти на якісь переговори з владою.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. Разом із тим, у травні 2012 екс-прем`єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації

Останній раз голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль відвідував Тимошенко 10 червня.