У ЄС немає плану ”Б” для України

Люксембург. 24 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле наголошує, що немає плану “Б” у відносинах з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Люксембурзі по завершенню засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

“Немає плану “Б”, якщо ми втратимо ціль Вільнюса (Вільнюського саміту “Східного партнерства” – УНІАН)”, - сказав комісар.

Він зазначив, що Україна вже багато чого зробила у виконанні критеріїв, визначених Радою закордонних справ ЄС у грудні 2012 року для підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі.

Серед таких позитивних кроків комісар назвав помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка відновлення у правах колишнього міністра навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука, розробку змін до Конституції, які, в цілому, були позитивно оцінені Венеціанською комісією.

Разом з тим, комісар зазначив, що багато чого залишається зробити.

“Час біжить надзвичайно швидко”, - наголосив комісар.

Він зазначив, що на сьогодні існує потреба у чіткій стратегії щодо вирішення питання вибіркового правосуддя і закликав Київ тісно співпрацювати в цьому питанні з моніторинговою місією Європарламенту на чолі з Петом Коксом та Олександром Кваснєвським.

“Крім того, потрібні судові реформи для попередження повторення таких випадків”, - зазначив С.Фюле.

Він підкреслив, що одна з ключових правових реформ має стосуватися Генеральної прокуратури.

Крім того, комісар звернув увагу на необхідність проведення всебічної дискусії із залученням всіх зацікавлених сторін щодо законодавства про вибори, а також – з урахуванням зауважень, висловлених у спільній позиції ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії.

С.Фюле також закликав українського прем'єр-міністра створити атмосферу, сприятливу для підписання угоди про асоціацію, а українську опозицію – до конструктивної співпраці з владою в питаннях європейського порядку денного.