Брюссель. 8 липня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон відвідає Молдову 9 липня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в її прес-службі.

Згідно з повідомленням, К.Ештон планує провести зустрічі з прем’єр-міністром країни Юріє Лунке та міністром закордонних справ Наталією Герман.

Крім того, в програмі передбачені зустрічі з Президентом Молдови Ніколае Тімофті, спікером парламенту Ігорем Корманом та лідерами політичних партій та фракцій у парламенті.

“Молдова продемонструвала свої зобов’язання до співпраці з Європейським Союзом, і в Кишиневі я підкреслю наші взаємні зобов’язання щодо політичної асоціації та економічної інтеграції Молдови”, - процитували в прес-службі слова К.Ештон.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та Молдова завершили переговори про угоду про асоціацію та планують парафувати її на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року.