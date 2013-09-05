Корабель ”Славутич” повернувся до Севастополя

Севастополь. 5 вересня. УНІАН. Корабель управління «Славутич» сьогодні, 5 вересня повернувся до Севастополя після завершення активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blaсkseafor, яка проходила з 14 серпня по 3 вересня під командуванням українського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, на причалі корабель, який під час активації Blaсkseafor пройшов понад 1100 морських миль, зустрічали і вітали командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн, інші представники командування флоту, тимчасово виконуючий обов’язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов, голова постійної комісії Севастопольської міської Ради Петро Кудряшов, ветерани флоту, екіпажі сусідніх кораблів.

Вітаючи екіпаж корабля під час мітингу особового складу, Іл’їн зазначив, що поставлені завдання виконані з честю. «Двадцять друга активація Blaсkseafor, що проводилася під командуванням українського флоту, увійде в історію насиченою програмою і реалізацією важливих ініціатив, які сприяють розвитку співробітництва між країнами Чорноморського басейну і забезпеченню регіональної безпеки», - сказав адмірал.

За словами командувача, якісне виконання представником національного флоту обов’язків командира Blaсkseafor, а також кораблем управління «Славутич» поставлених завдань підтвердило повну готовність ВМС України здійснювати управління міжнародним корабельним з’єднанням.

Керівник виду Збройних Сил додав, що флот завдяки увазі і підтримці збоку керівництва держави і військового відомства здатний на належному рівні виконувати свою основну задачу - забезпечувати національні інтереси нашої країни в різних точках Світового океану, в тому числі у складі міжнародних з’єднань.

На завершення мітингу особового складу командувач ВМС ЗС України, на виконання Указу Президента України від 24 серпня поточного року про присвоєння чергових військових звань, та за дорученням міністра оборони України командувач ВМС ЗС України вручив погони контр-адмірала начальнику Центру морських операцій ВМС ЗС України Андрію Тарасову, який під час активації корабельного з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва виконував обов’язки командира Blaсkseafor. Державні нагороди також вручено кращим офіцерам флоту.

Як повідомляв УНІАН, у період з 14 серпня по 3 вересня проходила 22 активація Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blaсkseafor, в ході якої кораблі флотів Болгарії, Російської Федерації, Румунії, Турецької Республіки і України провели ряд навчань на морі і здійснили візити до портів Севастополя (Україна), Новоросійська (Російська Федерація) і Синопа (Турецька Республіка).

Згідно з принципом ротації в ході даної активації, на період з серпня 2013 року до серпня 2014 року, командування Чорноморською групою військово-морського співробітництва перейшло до представника Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Довідка УНІАН. Blaсkseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням «за викликом», створеним відповідно до «Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва», підписаної 2 квітня 2001 року у м.Стамбул (Туреччина). Основними завданнями Blaсkseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.

ВМС ЗС України за час дії Угоди Blaсkseafor вже втретє здійснює командування Чорноморською групою військово-морського співробітництва.